Магомед Адиев сделал заявление о возвращении к работе в Казахстане

Главный тренер самарских "Крыльев Советов", российский специалист Магомед Адиев высказался о потенциальном возвращении к работе в Казахстане, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

– Возвращение в Казахстан когда-нибудь возможно?

– Ты не знаешь, куда тебя приведет Всевышний. Поэтому я никогда не говорю "нет". Ты вроде бы сегодня подписал контракт на три года, но это абсолютно ничего не говорит. За тебя говорят твои ближайшие матчи. Есть победы? Работаешь дальше. Нет побед? На твое место приходит другой тренер. Поэтому здесь никогда нельзя говорить, что вот этого не случится. Почему бы и нет? Еще раз скажу: люди в Казахстане относились ко мне с большим уважением, теплотой и любовью. Это было взаимно. Я себя чувствовал счастливым человеком. Ко мне было теплое отношение. Поэтому я знаю, что там много людей за меня переживают, болеют. Все возможно в будущем.

– В СМИ писали о вашем возможном разговоре с "Ордабасы" в прошлом году. Вариант работы в Шымкенте действительно был?

– Конкретно – нет, хотя мы встречались с акимом. Был переходный момент, менялось руководство, поэтому до конкретного разговора дело не дошло. Сейчас об этом нет смысла говорить. Я работаю в нынешнем клубе и счастлив находиться здесь.

– Есть сожаление, что в итоге не возглавили "Актобе"?

– Тогда я сообщил, что хочу сфокусироваться на сборной до матча с Грецией. Предложил посмотреть, как пройдут эти игры и добавил, что буду решать вопрос позже. К сожалению, очень плохой матч получился против Греции, хотя к самой подготовке мы подошли очень ответственно. А после Греции получилось, что уже пришло предложение от "Ахмата", которое, как известно, я принял, – рассказал Адиев.

Напомним, что Магомед Адиев хорошо знаком с казахстанским футболом. В сезоне-2021/22 он возглавлял карагандинский "Шахтёр", а в период с 2022 по 2024 год работал главным тренером сборной Казахстана, став самым успешным наставником в истории национальной команды. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи квалификации Евро-2024 и выиграла третий дивизион Лиги наций, обеспечив себе повышение в классе.

После работы в сборной Адиев возглавлял грозненский "Ахмат" и подмосковные "Химки", а в 2025 году был назначен главным тренером самарских "Крыльев".

