Магомед Адиев сделал заявление о трансфере Алипа из "Зенита"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 07:28
©ФК "Зенит"

Экс-главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью ютуб-каналу BorodAbata высказался о будущем казахстанском защитнике петербургского "Зенита" Нуралы Алипа, передает Vesti.kz.

Продолжение
Названа главная сложность для Зайнутдинова в "Бешикташе"
Сегодня 07:49  
В чемпионате Испании случилось историческое событие
Сегодня 08:39  
Черчесов ввел запрет в сборной Казахстана: детали
Сегодня 11:04  
Футболиста "Тоттенхэма" унесли с поля на носилках: появилась информация о его состоянии
Сегодня 11:22  

- Сообщалось, что Нуралы Алипом интересовались топовые европейские клубы. Но недавно он продлил контракт с "Зенитом". Как считаете, это правильный шаг?

-"Зенит" - очень серьезный клуб. Но если, действительно, появится какое-то серьезное предложение, думаю, в клубе его обязательно рассмотрят. В Санкт-Петербурге он проявляет себя хорошо, регулярно получает игровое время - это нормальный процесс.

- А когда ему стоит уезжать из чемпионата России?

- Когда получит серьезное предложение. Были ли они? Сложно сказать, я с ним об этом не разговаривал.

Недавно пресс-служба питерцев объявила о продлении контракта с Алипом до конца сезона 2027/28. Он выступает за российский клуб с 2022 года.

Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Зенит Алип Нуралы Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:02
Россия
Алип "заступился" за Черчесова и угодил в скандал. Почему от игрока требуют извинений?
Сегодня , 07:28
Россия
Магомед Адиев сделал заявление о трансфере Алипа из "Зенита"
Вчера , 23:34
Россия
Одноклубник Алипа нарушил ПДД на 850 тысяч
Вчера , 21:20
Россия
"Ахмат" принял решение по Самородову перед Кавказским дерби
Вчера , 19:36
Россия
Черчесов нашел европейский клуб, который играет как сборная Казахстана
18 августа, 21:23
Россия
Без Алипа никак? "Зениту" вынесли вердикт после сенсации в РПЛ
18 августа, 19:02
Россия
Громкая сенсация случилась в матче "Зенита" без Алипа
18 августа, 00:28
Россия
Роналдо на 94-й минуте исправился за фиаско в матче-триллере с 5 голами
17 августа, 18:57
Россия
"Ахмат" потерял Самородова. Подробности
17 августа, 15:50
Россия
"Ахмат" принял решение по защитнику сборной Казахстана после трансфера Самородова
© 2008 - 2024 ТОО «EML»