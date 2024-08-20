Экс-главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью ютуб-каналу BorodAbata высказался о будущем казахстанском защитнике петербургского "Зенита" Нуралы Алипа, передает Vesti.kz.

- Сообщалось, что Нуралы Алипом интересовались топовые европейские клубы. Но недавно он продлил контракт с "Зенитом". Как считаете, это правильный шаг?

-"Зенит" - очень серьезный клуб. Но если, действительно, появится какое-то серьезное предложение, думаю, в клубе его обязательно рассмотрят. В Санкт-Петербурге он проявляет себя хорошо, регулярно получает игровое время - это нормальный процесс.

- А когда ему стоит уезжать из чемпионата России?

- Когда получит серьезное предложение. Были ли они? Сложно сказать, я с ним об этом не разговаривал.