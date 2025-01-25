Конкурент для Алипа? "Зенит" хочет подписать нового таланта из Узбекистана

17-летний защитник из Узбекистана Азизбек Тулкинбеков попал в сферу интересов топ-клубов российской премьер-лиги, включая "Зенит", передают Vesti.kz.

Информация об интересе к Тулкинбекову со стороны петербургского и двух московских клубов ("Спартака" и ЦСКА) появилась еще в декабре. Позже ее подтвердили представители "Бунедкора". Если узбекский защитник перейдет в "Зенит", то может стать конкурентом игрока сборной Казахстана Нуралы Алипа.

Transfermarkt на данный момент оценивает юного центрального защитника в 250 тысяч евро. В своем возрасте это самый дорогой игрок Узбекистана.

В конце 2024-го The Guardian опубликовал список 60 лучших молодых талантов мирового футбола и в нем оказался Тулкинбеков.

Напомним, что в январе "Манчестер Сити" осуществил переход защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из французского "Ланса" за 40 млн евро.