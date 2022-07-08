Клуб Зайнутдинова впервые выиграл с новым тренером

Московский ЦСКА, за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, выиграл заключительный матч Кубка PARI Премьер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист сборной Казахстана вышел в составе с первых минут матча против "Сочи", а московская команда обыграла конкурентов со счетом 2:1.

Голы забили Игорь Дивеев и Федор Чалов, а за "Сочи" отличился Артем Макарчук.

Победа стала первой в московской команде для нового главного тренера Владимира Федотова.

16 июля ЦСКА стартует в РПЛ домашним матчем с "Уралом", а через неделю снова сыграет с "Сочи".

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