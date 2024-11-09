Клуб казахстанца допустил осечку в зарубежном чемпионате. Но они все еще в топ-3

В матче 18-го тура первой лиги России "Ротор" на своем поле принимал "Сочи". Встреча завершилась вничью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Итоговый счет между командами - 1:1. На 35-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Кирилла Никитина, но на 78-й минуте хозяева сравняли - отличился Тимур Касимов.

В составе гостей на 71-й минуте на замену вышел казахстанский нападающий Артур Шушеначев, однако ничем особенным не отметился.

После этого результата "Сочи" имеют в активе 28 очков, они находятся на третьем месте. Что касается "Ротора", то клуб с 23 баллами занимает девятую строчку.

26-летний Артур перешел в "Сочи" в сентября на правах аренды из "Хапоэля Беэр-Шева" (Израиль). В девяти матчах во всех турнирах он забил один гол.

Ранее стало известно, что Шушеначев стал одним из десяти игроков, вычеркнутых из итогового списка сборной Казахстана на ноябрьские матчи.