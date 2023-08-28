Клуб Алипа назвали фаворитом чемпионской гонки в премьер-лиге России

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 19:51
©ФК "Зенит"

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге сезона-2023/24, передают Vesti.kz. Одним из главных фаворитов, по его мнению, является действующий чемпион - санкт-петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип

"У нас в оценке чемпионской гонки я слышу, что вот-вот "Зенит" оступится, у него тяжелый старт, ушли Кузяев и Малком, и у всех остальных появился шанс. Да, появился, Питер действительно не очень удачно стартовал. Но это же не значит, что чемпион сам придет и сложит полномочия. Титулы вырываются, их завоевывают. Надо самим не ошибаться и отладить ситуацию в клубе и команде.

А у нас у ЦСКА уходят игроки, у команды просто нет скамейки запасных, и замену им находят только по ходу стартового отрезка, в "Спартаке" тренер "поплыл" и по ходу этого плавания ищет схему и постоянно тасует состав, в "Локо" главный форвард шутит и скандалит - о повторении весеннего отрезка речи не идет. Кроме того, в "Спартаке" огромные проблемы с обороной, которые не решаются. Класс игроков линии защиты низкий.

"Зенит" же быстро перестроился, нашел оптимальный состав, и уже отъезд Малкома не выглядит трагичным - потому что заиграл Кассьерра, а Вендел просто рвет. Какие тогда будут вопросы к "Зениту", если они просто сейчас лучше всех играют в футбол, там самый классный состав и там лучше всех в РПЛ разобрались с проблемами", - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Отметим, что после шести туров РПЛ "Зенит" идет на втором месте с 13-ю очками. От лидирующего "Краснодара" он отстает на один балл. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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