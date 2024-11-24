Казахстанца сравнили с Месси после дебютного гола в РПЛ

В телеграм-канале российской премьер-лиги красочно охарактеризовали первый гол казахстанского форварда грозненского "Ахмата" Максима Самородова, передает Vesti.kz.

Он состоялся в матче 16-го тура с самарскими "Крыльями Советов". Вышедший в стартовом составе Самородов открыл счет на 43-й минуте после сольного прохода, обыграв на своем пути нескольких защитников.

"ГОООООЛ. САМОРОДОВ! Врубил режим Месси, обыграл защитников и пробил со второй попытки Ломаева", — пишет ресурс.

Отметим, что матч в Самаре закончился волевой победой "Крыльев Советов" со счетом 2:1.