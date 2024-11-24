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Казахстанца сравнили с Месси после дебютного гола в РПЛ

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Казахстанца сравнили с Месси после дебютного гола в РПЛ ©x.com/Argentina

В телеграм-канале российской премьер-лиги красочно охарактеризовали первый гол казахстанского форварда грозненского "Ахмата" Максима Самородова, передает Vesti.kz.

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В телеграм-канале российской премьер-лиги красочно охарактеризовали первый гол казахстанского форварда грозненского "Ахмата" Максима Самородова, передает Vesti.kz.

Он состоялся в матче 16-го тура с самарскими "Крыльями Советов". Вышедший в стартовом составе Самородов открыл счет на 43-й минуте после сольного прохода, обыграв на своем пути нескольких защитников.

"ГОООООЛ. САМОРОДОВ! Врубил режим Месси, обыграл защитников и пробил со второй попытки Ломаева", — пишет ресурс.

Отметим, что матч в Самаре закончился волевой победой "Крыльев Советов" со счетом 2:1.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
5 Динамо М 15 9 3 3 31-17 30
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
10 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
11 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
12 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
13 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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