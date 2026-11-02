"Кайрат"? В России предположили следующее место работы Черчесова после ухода из "Ахмата"

Станислав Черчесов может быстро найти новую работу после ухода из грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.
Российского специалиста связывают с возможным назначением в московский "Локомотив". Такой вариант не исключил комментатор Дмитрий Губерниев.
По его словам, Черчесов не станет надолго оставаться без клуба и может продолжить карьеру в любой команде Российской премьер-лиги.
"Он был на матче "Локомотива", смотрит, следит, интересуется. Так что мне интересно, кто возглавит команду следом. Черчесов может оказаться где угодно. В "Локомотиве" тоже может", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
После 13 туров чемпионата России "Ахмат" занимает 15-е место, имея в активе 11 очков. В следующем матче грозненцы сыграют дома с московской "Родиной", которая недавно покинула зону стыковых матчей.
Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить алматинский "Кайрата", который остался без главного тренера Рафаэля Уразбахтина.