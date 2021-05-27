"Кайрат" готовится к дебюту в чемпионате России. Кто будет играть?

В июле-августе стартует первенство Футбольной национальной лиги, второй по силе дивизион чемпионата России, где дебютирует "Кайрат-Москва". О том, что ждет казахстанскую команду и ее примерном составе - в материале Meta-ratings.kz.

Что такое "Кайрат-Москва"?

Это амбициозный проект владельца алматинского клуба Кайрата Боранбаева. Его целью станет воспитание казахстанских, и не только, футболистов в максимально жестких условиях. Потом лучших "москвичей" будет забирать главный "Кайрат".

По задумке клубного руководства в Россию поедут воспитанники из "Кайрата-Жастар", которые сейчас выступают в первой лиге Казахстана и идут на пятом месте среди 12 команд. Алматинцы спокойно разносят сверстников из других молодежек и щиплют взрослых дядек, идя на второй строчке по забитым и на пятой-шестой по пропущенным мячам. Неудивительно, что Боранбаев хочет оппозицию посерьезней.

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Кто будет играть в "Кайрате-Москва"?

Списка избранных пока нет. Но уже известна концепция: в Подмосковье поедут 19-20-летние парни из системы "Кайрата". На более старших воспитанников командировка, видимо, не распространяется – Боранбаев не раз говорил, что в 21-22 года футболист уже должен играть в основе. Зато шанс проявить себя предоставят совсем юным – "Кайрат" U-18 подпустят к тренировкам со старшими и посмотрят в деле. Также в команде обязательно требуются несколько россиян – это правила российского чемпионата.

Примерный состав "Кайрата-Алматы"

Вратари

На этой позиции выбор максимальный. Во-первых, есть Данил Устименко, который считается чуть ли не надеждой всего казфутбола. 20-летнего кипера потихоньку подпускают к основе: в этом году он сыграл в Суперкубке с "Шахтером" (2:1), а в прошлом выбил аж восемь игр в чемпионате (10 пропущенных мячей). Но отпустят ли Устименко в Россию – большой вопрос. Все-таки целью подмосковной команды является воспитание игроков для главного "Кайрата". А Данил уже максимально приблизился к основе.

Его ровесник Динмухаммед Жомарт имеет гораздо большие шансы засветиться во второй лиге России. Он уже пару лет тренируется с основой, но показать свой уровень пока не может. В прошлом сезоне ему дали возможность, но вратарь продержался только один тайм – на второй его уже не выпустили.

Два других претендента – Темирлан Анарбеков и Никита Пивкин. Оба вратаря младше заявленных 19-20 лет, но вполне могут рассчитывать на поездку в Россию. Анарбеков стал основным в "Кайрате-Жастар", которой планируют преобразовать в "Москву". На его счету все шесть матчей в первой лиге Казахстана и только восемь пропущенных. А Пивкина активно продвигает сам "Кайрат", юноша постоянно появляется в соцсетях клуба и преподносится как небывалый талант. Посмотрим.

Защитники

Наиболее вероятными новичками "Кайрата-Москва" выглядят Дамир Касабулат, Равиль Ибрагимов, Александр Широбоков и Егор Ткаченко. Все четверо стали игроками основы в "Жастаре" и могут рассчитывать на переезд. Касабулат и Ткаченко – воспитанники алматинского футбола, причем Дамир выступает в роли вице-капитана команды. Широбоков наиграл 106 минут в КПЛ-2020, а в Суперкубке набил еще час игрового времени. А Ибрагимов к своим 20 годам успел повидать мир: обучался в академии бразильского "Крузейро", оттуда на год приехал в молодежку "Кайрата", уехал в "Астану" (где сыграл в Кубке Казахстана и провел тайм в чемпионате), а потом вернулся в Алматы. Теперь наверняка последует командировка в Подмосковье.

Полузащитники

Явным фаворитом здесь выглядит Данияр Усенов, который уже появился в 16 матчах КПЛ (3 гола), Суперкубке Казахстана и даже в еврокубках – вышел на заключительные четверть часа против армянского "Ноа" (4:1) в Лиге Европы. Правда, отпустят ли его тренеры основы? Ведь Усенов уже зарекомендовал себя качественным игроком подмены.

Другие кандидаты: Арсен Буранчиев и Рустам Эмиров. Арсен родился в Бишкеке, но принял гражданство Казахстана и даже успел провести три матча за молодежную (U-21) сборную. Есть у него и какой-никакой опыт в основе "Кайрата" – 74 минуты за два сезона. Правда, в отличие от Усенова, он точно игрок "Жастара", так что путь в Россию открыт. А вот Рустам только недавно стал известен широкой публике, но в молодежке "Кайрата" его ценят – там он капитан. А как же покорять новые территории без лидера?

Нападающие

Есть у нас и тройка форвардов. Галымжан Кенжебек уже разок попадал в основной состав, причем против родного "Тараза" (0:1). Но в этом году он плотно в Первой лиге и может быть недовольным своим игровым временем, ведь лишь раз сыграл полный матч. Но статистика Кенжебека радует: 3 гола и 1 ассист, то есть меньше 90 минут на одно результативное действие.

Цифры другого форварда – Айбара Абдуллы – впечатляют еще сильнее: менее 40 минут на результативное действие (4 гола и 1 ассист). Но нужно понимать, что почти все его свершения пришлись на один матч с "Байконуром" (8:1). Тем не менее, если ему дают сыграть хотя бы тайм, то результат обеспечен.

Наиболее стабильным нападающим является Александр Бовкун. У этого габаритного форварда нет вспышек и проседаний, он демонстрирует свои качества из тура в тур. Теперь настало время проверить Бовкуна в российском чемпионате.

Первый россиянин

"Кайрат" заранее начал готовиться к дебюту в ПФЛ. Год назад алматинский клуб подписал талантливого Кирилла Колесниченко из "Чертаново". Его почти сразу отдали в аренду "Ротору", а уже оттуда футболист поехал в СКА-Хабаровск из ФНЛ. В новой команде вингер осваивает еще и роль крайнего защитника, став железным игроком основы (3 ассиста в 15 матчах). Контракт россиянина с "Кайратом" рассчитан еще на два года.

Добавим, что "Кайрат-Москва" уже получил допуск для участия в ПФЛ. Команда будет базироваться в Московской области, в городе Красногорске. Игры и тренировки будут проходить на стадионе "Зоркий".

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