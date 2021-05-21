"Кайрат" официально получил допуск для участия в чемпионате России. Подробности

Генеральный директор ФК "Кайрат" Марат Баймуханов и директор "Кайрат Москва" Антон Чистяков рассказали о новой команде, которая будет выступать во второй лиге России, сообщается на сайте клуба. Так, уже официально получен допуск к участию в чемпионате.

- Коллеги, добрый день! Расскажите новости о "Кайрат" Москва?

- Добрый день!, - начал нашу беседу Антон. - Да, новости есть и они приятные. 18-го мая клуб официально получил допуск к участию в профессиональных соревнованиях РФС и уже летом стартует в третьем по рангу соревновании.

- Где будет базироваться команда?

- Команда будет базироваться в Московской области, в городе Красногорск. Игры и тренировки будут проходить на стадионе "Зоркий".

- Уже есть предполагаемый состав, который отправится в Москву?

- Да, конечно, - продолжил беседу Марат Буркитович. - Главным тренером команды станет наш специалист Кирилл Сергеевич Кекер. Кирилл Сергеевич - один из успешных тренеров нашей академии. Под его руководством в разные годы наши юноши завоевывали медали в чемпионатах РК, в различных турнирах, в том числе международных. В прошлом сезоне он был ассистентом Алексея Шпилевского в главной команде и завоевал золотые медали чемпионата. Что касается игроков, то основную обойму будут составлять воспитанники академии ФК "Кайрат" - игроки команды "Кайрат-Жастар" в возрасте 19-20 лет.

- Когда можно ожидать первые игры московского "Кайрата"?

- Ориентировочно старт первенства намечен на июль-август. До этого времени команда будет находиться в Алматы и готовиться к сезону на базе "Кайрата". В это же время часть игроков команды U18 (2004 и 2003 г.р.) получит шанс проявить себя в первой лиге РК в составе команды "Кайрат-Жастар".

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