Карпин прокомментировал грубую ошибку Зайнутдинова в дерби со "Спартаком"

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин в интервью "Матч ТВ" прокомментировал матч восьмого тура РПЛ-2025/26 со "Спартаком", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Первый гол "Спартака" был забит после ошибки полузащитника сборной Казахстана и "Динамо" Бахтиера Зайнутдинова и вратаря клуба Андрея Лунина.

– Какие эмоции от результата? Разочарование или приемлемо?

– Больше разочарование, понятное дело. Дело даже не в пропущенных двух голах, а то, как мы их пропустили. Ничего не предвещало. Несогласованность футболистов приводит к смешным голам.

– Что сделать, чтобы таких моментов не происходило?

– Не знаю, как этого избежать, без понятия. Если не брать тот момент с Зайнутдиновым, весь остальной матч он провел отлично, без проблем. Мы много где его видим. Основная позиция на данный момент – центральный защитник.

После этой ничьи у красно-белых стало 12 очков и седьмое место в таблице, а "Динамо" с девятью баллами идёт восьмым.