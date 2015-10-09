Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 22:15
 

Карпин прокомментировал грубую ошибку Зайнутдинова в дерби со "Спартаком"

  Комментарии

Поделиться
Карпин прокомментировал грубую ошибку Зайнутдинова в дерби со "Спартаком" ©ФК "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин в интервью "Матч ТВ" прокомментировал матч восьмого тура РПЛ-2025/26 со "Спартаком", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин в интервью "Матч ТВ" прокомментировал матч восьмого тура РПЛ-2025/26 со "Спартаком", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Первый гол "Спартака" был забит после ошибки полузащитника сборной Казахстана и "Динамо" Бахтиера Зайнутдинова и вратаря клуба Андрея Лунина. 

– Какие эмоции от результата? Разочарование или приемлемо?

– Больше разочарование, понятное дело. Дело даже не в пропущенных двух голах, а то, как мы их пропустили. Ничего не предвещало. Несогласованность футболистов приводит к смешным голам.

– Что сделать, чтобы таких моментов не происходило?

– Не знаю, как этого избежать, без понятия. Если не брать тот момент с Зайнутдиновым, весь остальной матч он провел отлично, без проблем. Мы много где его видим. Основная позиция на данный момент – центральный защитник.

После этой ничьи у красно-белых стало 12 очков и седьмое место в таблице, а "Динамо" с девятью баллами идёт восьмым.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Астана   •   Тур 23, мужчины
14 сентября 19:00   •   не начат
Астана
Астана
(Астана)
- : -
Елимай
Елимай
(Семей)
Кто победит в основное время?
Астана
Ничья
Елимай
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!