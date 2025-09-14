Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Сегодня 07:55
 

Нокаутом и первым поражением завершился главный бой UFC

В Сан-Антонио (США) прошёл турнир Noche UFC Fight Night 259, где в главном событии встретились бразильские бойцы полулёгкого веса — Диего Лопес (27-7) и Жан Силва (16-3), передают Vesti.kz.

Поединок завершился во втором раунде. Лопес сумел провести удар локтем с разворота, потряс соперника и добил его в партере, вынудив рефери остановить бой.

Для Лопеса эта победа стала 27-й в карьере при семи поражениях. Силва же потерпел третье поражение при 16 победах. Более того, это его первое поражение с 2018 года и дебютное в UFC — оно прервало впечатляющую серию из 13 побед подряд.

