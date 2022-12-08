Карьере Алипа вынесли вердикт после "выкупа" его контракта "Зенитом"

Новости спорта Футбол Россия
8 декабря 23:21
©ФК "Зенит"

Телеграм-канал "ZenitCafe" прокомментировал информацию о том, что "Зенит" приобрел права на казахстанского футболиста Нуралы Алипа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее источник сообщил, что российский купил Алипа у "Кайрата" за рекордные для казахстанского футбола деньги.

"Судя по всему, как и писали ранее, карьера Нуралы Алипа будет развиваться так: принадлежать он будет "Зениту", но играть в других клубах РПЛ.

Нам рассказывали, что главный аргумент "за" на всех этих трансферных советах - "где вы еще найдете защитника не легионера с левой ногой, да еще и молодого". Мол, в хозяйстве пригодится.

Не знаем, насколько эта характеристика тянет на сумму от трех до пяти миллионов евро, есть подозрение, что эту сумму можно было потратить с большей пользой", - пишет источник.

Напомним, что "Зенит" уже сделал заявление по Алипу. Впрочем, и в "Кайрате" отреагировали на его "продажу".

Казахстанец находится в расположении петербуржцев с февраля, когда был арендован до конца текущего года.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России Межсезонье в КПЛ КПЛ

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