Телеграм-канал "ZenitCafe" прокомментировал информацию о том, что "Зенит" приобрел права на казахстанского футболиста Нуралы Алипа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее источник сообщил, что российский купил Алипа у "Кайрата" за рекордные для казахстанского футбола деньги.

"Судя по всему, как и писали ранее, карьера Нуралы Алипа будет развиваться так: принадлежать он будет "Зениту", но играть в других клубах РПЛ.

Нам рассказывали, что главный аргумент "за" на всех этих трансферных советах - "где вы еще найдете защитника не легионера с левой ногой, да еще и молодого". Мол, в хозяйстве пригодится.

Не знаем, насколько эта характеристика тянет на сумму от трех до пяти миллионов евро, есть подозрение, что эту сумму можно было потратить с большей пользой", - пишет источник.

Напомним, что "Зенит" уже сделал заявление по Алипу. Впрочем, и в "Кайрате" отреагировали на его "продажу".

Казахстанец находится в расположении петербуржцев с февраля, когда был арендован до конца текущего года.