История с зарплатой Зайнутдинова получила продолжение

Заработная плата футболиста ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в московском клубе составляет значительно меньшую сумму, чем 1,3 миллиона евро в год, сообщают Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, в ЦСКА нет зарплат в 1,3-1,5 миллиона евро, о которых написано в СМИ.

Ранее на YouTube-канале Павла Городницкого появилась информация о том, что годовой оклад Зайнутдинова в ЦСКА составляет 1,3 миллиона евро. Бахтиера назвали вторым самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Напомним, российская премьер-лига (РПЛ) возобновится в марте, 5-го числа ЦСКА на выезде сыграет с

"Сочи".