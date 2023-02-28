Больше миллиона евро у Зайнутдинова. Сколько зарабатывают казахстанские футболисты за рубежом

Как правило, казахстанские футболисты не едут в другие чемпионаты из-за нежелания терять в зарплате, которая у них есть в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто абстрагировался от финансовых факторов и реализует свою мечту в зарубежных лигах.

Большинство наших "легионеров" на данный момент выступают в чемпионате России, и главным представителем Казахстана там остается Бахтиер Зайнутдинов. На днях в YouTube-канале Павла Городницкого появилась информация о том, что годовой оклад лидера сборной Казахстана в ЦСКА составляет 1,3 миллиона евро. Таким образом, Зайнутдинов - самый высокооплачиваемый казахстанский футболист на данный момент. Пример Бахтиера может вдохновлять, ведь в свое время он отказался от зарплаты в "Астане", где ему предлагали около 40 тысяч долларов (в месяц), и поехал в "Ростов" с окладом в 120 тысяч долларов в год.

Долгое время самым финансово успешным казахстанским игроком являлся другой уроженец Тараза - Бауыржан Исламхан. У него был очень солидный контракт в "Кайрате" (около миллиона долларов), и чуть больше он получил уже в арабском "Аль-Айне". Правда, в итоге в ОАЭ Баторик полноценно не отыграл даже год. Сейчас Исламхан только вернулся в профессиональный футбол, но какой контракт он получил в "Ордабасы", пока неизвестно. При этом, по сведениям источника, знакомого с ситуацией, ранее Бауыржан не договорился с "Кайратом", где ему были готовы платить скромные 1,2 миллиона тенге в месяц.

До недавней трагедии в Турции большой контракт имел и Александр Меркель. В "Газиантепе" его годовой доход составлял 850 тысяч евро. Но после того, как команда Меркеля снялась с нынешнего розыгрыша чемпионата Турции, условия могли измениться, ведь сейчас Александр близок к уходу на краткосрочный период в клуб первой лиги "Сакарьяспор". В июне контракт Меркеля с "Газиантепом" будет завершен окончательно.

Возвращаясь к казахстанским футболистам в РПЛ, к сожалению, нам не удалось получить подтвержденной информации о зарплате Нуралы Алипа по новому контракту с "Зенитом". В свою очередь защитник "Ахмата" Марат Быстров зарабатывает около 20 тысяч долларов в месяц.

В Бельгии продолжает штурмовать местный чемпионат Ян Вороговский. Его одержимость заиграть в известной европейской лиге поражает. Ян уже во второй раз уехал в клуб второго дивизиона чемпионата Бельгии и явно теряет в деньгах, поскольку в Казахстане его готов был забрать любой топ-клуб и платить гораздо больше. В "Моленбеке" Вороговский имеет от 8 до 10 тысяч евро, доходы могут варьироваться в связи с различными бонусами за выполнение определенных задач.

Фото: ПФК ЦСКА (1), ФК "Аль-Айн" (2), twitter.com/amerkel52.

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