Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип не вошел в состав "Зенита" на матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 22 января, петербургский клуб в Дубае проведет товарищескую встречу против болгарского "Ботева".

"Зенит" появится на поле в следующем составе: Даниил Одоевский, Данил Круговой, Данила Хотулев, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Кирилл Кравцов, Далер Кузяев, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Артём Дзюба.

Запасные игроки: Давид Бязров, Максим Тимофеев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Владислав Саусь, Даниил Кузнецов.

Напомним, что ранее "Зенит" разгромил "Эмирейтс" из ОАЭ в товарищеском матче, а Алип также не попал в заявку на игру. Казахстанский футболист находится в российском клубе на просмотре.