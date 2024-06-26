Игрок сборной Казахстана нашел новый клуб в России

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов перешел из "Химок" в другой российский клуб "Шинник", сообщают Vesti.kz.

Скворцов проведет сезон 2024/25 в ярославском клубе на правах аренды.

"Желаем Льву удачи и успехов в новой команде", - говорится в заявлении пресс-службы подмосковного клуба.





24-летний Скворцов перешел в "Химки" в феврале 2023. На его счету 17 матчей в составе химчан в минувшем сезоне, в которых он отметился одной голевой передачей.

Напомним, что "Химки" стали победителями ФНЛ (Первой лиги чемпионата России) и вышли в РПЛ. "Шинник" по итогам сезона занял седьмое место в ФНЛ.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.