Игрок сборной Казахстана и тульского "Арсенала" Александр Зуев в интервью Meta-ratings.ru прокомментировал информацию об интересе "Реала" и "Манчестер Юнайтед" к защитнику питерского клуба и сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что испанский и английский клуб якобы интересовались защитником из Казахстана.

– Сейчас в российском футболе на слуху казахстанский защитник Нуралы Алип. Его "отправляли" и в мадридский "Реал", и в "Манчестер Юнайтед". Ты подкалывал его, когда "Спартак" побеждал "Зенит"?

– На эту тему у нас не было никаких шуток (смеется). Нурик – очень перспективный защитник, не зря к нему идет такой интерес. Может быть, не "Реал", но в Европе к нему есть определенный интерес. Видно, что он прибавляет, если продолжит в том же духе, то определенно уедет в чемпионат посильнее.

– Что о нем говорят в России?

– Из того, что я вижу, Сергей Богданович Семак хорошо отзывался о Нуралы, отмечая, что он сильно прибавил. Те же бразильцы "Зенита" хвалят его, поэтому похвала оправданная. Нурик – большой молодец, – заявил Зуев.

Казахстанцы атаковали "Реал" после "трансфера" Алипа

Нуралы Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Его текущее соглашение с петербуржцами действует до 30 июня 2025 года.