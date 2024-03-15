Игрок "Арсенала" прокомментировал интерес "Реала" и МЮ к Нуралы Алипу

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 21:31
©ФК "Зенит"

Игрок сборной Казахстана и тульского "Арсенала" Александр Зуев в интервью Meta-ratings.ru прокомментировал информацию об интересе "Реала" и "Манчестер Юнайтед" к защитнику питерского клуба и сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что испанский и английский клуб якобы интересовались защитником из Казахстана.

– Сейчас в российском футболе на слуху казахстанский защитник Нуралы Алип. Его "отправляли" и в мадридский "Реал", и в "Манчестер Юнайтед". Ты подкалывал его, когда "Спартак" побеждал "Зенит"?

– На эту тему у нас не было никаких шуток (смеется). Нурик – очень перспективный защитник, не зря к нему идет такой интерес. Может быть, не "Реал", но в Европе к нему есть определенный интерес. Видно, что он прибавляет, если продолжит в том же духе, то определенно уедет в чемпионат посильнее.

– Что о нем говорят в России?

– Из того, что я вижу, Сергей Богданович Семак хорошо отзывался о Нуралы, отмечая, что он сильно прибавил. Те же бразильцы "Зенита" хвалят его, поэтому похвала оправданная. Нурик – большой молодец, – заявил Зуев.

Казахстанцы атаковали "Реал" после "трансфера" Алипа

Нуралы Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Его текущее соглашение с петербуржцами действует до 30 июня 2025 года.

Метки:
Казахстанцы за границей Зенит Алип Нуралы Реал Мадрид

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:31
Россия
Игрок "Арсенала" прокомментировал интерес "Реала" и МЮ к Нуралы Алипу
Вчера , 15:49
Россия
Вдохновение в Лиге наций и драма в Кубке Казахстана. Как Адиев проводил решающие матчи в карьере
14 марта, 12:35
Россия
Алип потерял место в основе "Зенита". Названа причина
14 марта, 09:48
Россия
Дубль за 8 минут: Алип помог "Зениту" выйти в полуфинал Кубка России
13 марта, 21:55
Россия
"Зенит" принял решение по Алипу перед матчем Кубка России
13 марта, 19:52
Россия
Конкурент Алипа рассказал, как "выключить" Месси: он играл против него
13 марта, 09:22
Россия
Российский клуб "забраковал" игрока сборной Казахстана. Известна причина
12 марта, 22:26
Россия
Клуб игрока сборной Казахстана сотворил сенсацию в Кубке России
9 марта, 23:01
Россия
Футболист российского клуба заявил о желании выступать за сборную Казахстана
9 марта, 17:59
Россия
Алип помог "Зениту" выйти на первое место в РПЛ
© 2008 - 2024 ТОО «EML»