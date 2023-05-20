Гол на 96-й минуте спас "Зенит" от поражения: Алип вышел в стартовом составе

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 21:34
©ФК "Зенит"

"Зенит" на последних минутах избежал поражения в матче с "Оренбургом" (2:2). Встреча 28-го тура российский премьер-лиги (РПЛ) прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик", сообщают Vesti.kz.

Первыми забили петербуржцы - на 28-й минуте отличился Густаво Мантуан. На это хозяева поля ответили точными ударами Александра Эктова и Ренато Гойковича на 41-й и 62-й минутах соответственно. Казалось, что команда Марцела Лички победит, но на 90+6-й минуте Иван Сергеев сделал счет 2:2. 

Этот результат никак не повлиял на турнирное положение "Зенита" (66), оформившего ранее досрочное чемпионство. "Оренбург" в свою очередь с 40 очками расположился на восьмом месте.

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. Для него этот матч стал шестым за петербуржцев в РПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2 ЦСКА М 27 16 6 5 51-24 54
3 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4 Спартак М 27 14 8 5 58-36 50
5 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6 Динамо М 28 13 6 9 47-38 45
7 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9 Локомотив М 28 11 6 11 47-43 39
10 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13 Крылья Советов 27 6 8 13 27-43 26
14 Пари Нижний Новгород 27 6 6 15 28-48 24
15 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16 Торпедо М 28 2 5 21 18-56 11

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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