Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против московского "Спартака", сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт российского клуба.

В этом матче, завершившимся сенсационной ничьей (0:0) принял участие нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, отыгравший всю встречу целиком.

- До конца матча хотели выиграть и мы, и "Спартак". Это явно чувствовалось. Команды оказывали давление, имели желание победить. Если брать итог матча, он закономерен.

Для нас результат более приятен, так как мы играли с лидером чемпионата. По большому счету мы ему не уступили по всем показателям, в том числе и по ударам. Жаль, что не удалось выиграть. Но нельзя сильно расстраиваться, игра шла до гола – и мы могли забить, и соперник. Обе команды заработали по одному очку.

- Не удивило изменение в сравнении с предыдущими матчами в составе московского "Спартака", когда на левом фланге обороны вместо Олега Рябчука вышел Алексис Дуарте?

- У "Спартака" не было дебютной схемы. Соперник перекроил схему в силу того, что отсутствовал Рябчук, который в структуре вписывается как хороший, атакующий футболист. Дуарте вышел и стал выполнять больше работы в обороне, развязывая руки Маркиньосу. Просто такая ситуация сложилась в "Спартаке", а мы на это среагировали. Все же это игра тренеров, как в шахматах.

- Возможно ли такое, что этот более надежный вариант у "Спартака" связан с тем, что при вас фланги "Ахмата" особенно активны и остры?

- Возможно. У нас Самородов и Садулаев – достаточно взрывные футболисты, которые могут обыграть один в один. Но минус в том, что они только приехали из сборных, что сказалось на их тренировочном процессе.

"Спартак" набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице, а "Ахмат" с 19-ю баллами располагается на 14-й строчке.

Напомним, что Самородов в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забив три гола и оформив два ассиста.