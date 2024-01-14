"Гениальный ответ". Российские СМИ отметили юмор Алипа

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип во время медицинского осмотра в "Зените" развеселил публику забавной репликой, передают Vesti.kz.

В соцсетях российских СМИ распространяется видео, где футболист проходит осмотр у окулиста. На просьбу специалиста сделать глаза шире Нуралы ответил: "Это максимум".

Сайт Sports.ru отреагировал на видео следующим образом: "Гениальный ответ Нуралы Алипа"

Отметим, что Алип отправился на сборы "Зенита" в ОАЭ. В нынешнем сезоне чемпионата России Алип провел 16 матчей и заработал четыре желтых карточки. В декабре трансферная стоимость воспитанника "Кайрата" по данным transfermarkt возросла до трех миллионов евро.