"Гениальный ответ". Российские СМИ отметили юмор Алипа

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 21:30
©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип во время медицинского осмотра в "Зените" развеселил публику забавной репликой, передают Vesti.kz

В соцсетях российских СМИ распространяется видео, где футболист проходит осмотр у окулиста. На просьбу специалиста сделать глаза шире Нуралы ответил: "Это максимум". 

Сайт Sports.ru отреагировал на видео следующим образом: "Гениальный ответ Нуралы Алипа"

Отметим, что Алип отправился на сборы "Зенита" в ОАЭ. В нынешнем сезоне чемпионата России Алип провел 16 матчей и заработал четыре желтых карточки. В декабре трансферная стоимость воспитанника "Кайрата" по данным transfermarkt возросла до трех миллионов евро. 

Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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