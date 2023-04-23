Футболист сборной Казахстана высказался о победе в РПЛ

Казахстанский защитник "Химок" Лев Скворцов поделился своими эмоциями от победы в матче с "Торпедо" (4:2) в рамках 24-го тура российской премьер‑лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Для Скворцова это была дебютная игра в основном составе подмосковного клуба.

- Болельщики пришли на матч, оказали поддержку. Давали нам импульс, выиграли благодаря им, - приводит слова Скворцова "Матч ТВ".

- Получится у "Химок" остаться в РПЛ?

- Думаю, сто процентов получится. Каждый отдает на поле всего себя, работает. У нас хорошая команда. Думаю, мы останемся в РПЛ.

- Что не так шло при Спартаке Гогниеве?

- Возможно, удачи не хватило. Мы попадали в перекладины, у нас было много моментов, но не забивали.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о дебюте Скворцова.

Напомним, что игрок перешел в подмосковный клуб в начале года. В Казахстане играл за "Туран", "Атырау" и "Астану".

Следующую игру в РПЛ "Химки" проведут на выезде с "Локомотивом" 30 апреля.

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