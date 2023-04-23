Агент оценил дебют казахстанского футболиста в основе клуба РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал "РБ Спорт" дебют игрока сборной Казахстана Льва Скворцова в основном составе "Химок". По его словам, это стало возможным потому, что в команду пришел тренер, понимающий в футболе, передают Vesti.kz.

В матче 24-го тура российской премьер-лиги против "Торпедо" (4:2) 23-летний Скворцов стал одним из героев матча, помог своей команде, заработав пенальти в первом тайме.

"Лева дебютировал за сборную Казахстана против Дании - победили, дебютировал в основном составе "Химок" - победа над "Торпедо". Что изменилось для Левы? Пришел Талалаев - человек, который разбирается в футболе. Скворцов показывает себя на тренировках, доказывает, поэтому и вышел на поле. Продление соглашения с "Химками"? Пока об этом нет смысла говорить, рано. Нужно посмотреть, как завершится сезон", - сказал Селюк.

Контракт Скворцова с "Химками" рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 200 тысяч евро. Игрок перешел в подмосковный клуб в начале года. В Казахстане играл за "Туран", "Атырау" и "Астану".

Следующую игру в РПЛ "Химки" проведут на выезде с "Локомотивом" 30 апреля.

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