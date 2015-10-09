ФИФА предоставила согласие сборной России. Подробности

Матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста ответил на вопрос о возможном проведении игры между сборными России и США, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

— Возможен ли товарищеский матч сборных России и США в следующем году?

— "Да, этот матч будет возможен. В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА. Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи. С согласия российской стороны мы начнем выбор даты и места проведения матча сборных России и США", — сказал Деста.

Напомним, с 2022 года сборная России по политическим причинам остаётся отстранённой от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Поэтому команда Валерия Карпина ограничивается проведением товарищеских встреч.

В сентябре россияне сначала разошлись миром с Иорданией (0:0), а затем одержали убедительную победу над Катаром (4:1).

До конца года национальная команда планирует провести ещё четыре домашних поединка: 10 октября с Ираном, 14 октября с Боливией, 12 ноября с Перу и 15 ноября с Чили.

