ФИФА объявила решение по представителю России на 2026 год

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела трансферные санкции в отношении российского "Ростова", запретив клубу регистрировать новых игроков на длительный срок, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Трансферный бан от ФИФА

ФИФА запретила "Ростову" регистрировать новых футболистов на протяжении трёх трансферных окон. Таким образом, южный клуб лишён возможности усиливать состав в течение всего 2026 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте международной организации. Причины принятого решения не раскрываются. Санкции были наложены 13 января.

Турнирное положение команды

Первую часть текущего сезона российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" завершил на 11-й позиции в турнирной таблице. В активе команды 21 очко. Главным тренером коллектива является Джонатан Альба.

Ближайшие матчи и ситуация в РПЛ

В 19-м туре РПЛ "Ростов" проведёт выездную встречу против "Краснодара". Матч запланирован на конец февраля.

Лидером чемпионата России на данный момент является действующий чемпион страны — "Краснодар", который возглавляет турнирную таблицу после первой части сезона.

