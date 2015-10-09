Экс-тренер сборной Казахстана высказался об "Ахмате" после ухода Черчесова

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о положении "Ахмата" после очередного поражения в РПЛ.

"Ахмат" ранее потерпел поражение от московского "Динамо" со счётом 0:2 и теперь грозненская команда находится на 15-м месте в РПЛ с 11 очками .

"Тяжело сказать о причинах последних результатов. Всё зависит от тренировочного процесса, как видит Станислав Саламович. У них короче стала обойма, травмы преследуют. Возможно, это всё повлияло на результаты команды. Возможен ли? Нет. "Ахмат" — опытный боец. Они много раз бывали в сложных ситуациях, но с честью и достоинством справлялись. Я верю, что клуб останется в РПЛ на следующий сезон", - цитирует Адиева euro-football.ru.

Отметим, что сразу после игры с "Динамо" стало известно об уходе Станислава Черчесова с пост главного тренера "Ахмата".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!