Экс-тренер сборной Казахстана по футболу ушел из клуба РПЛ

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев покидает российский клуб "Химки", передают Vesti.kz.

47-летний спецалист сам объявил о рекращении работы в подмосковном клубе.

"Сегодня подписал бумаги о прекращении работы в "Химках", - сказал Адиев "СЭ".

Адиев в апреле был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Химок". Контракт специалиста с клубом был рассчитан на год. Под его руководством команда провела 6 матчей (1 победа, 3 ничьи и 2 поражения).

По итогам сезона "Химки" заняли 12-е место, но не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне и не успели подать заявку на лицензию для участия в первой лиге.

Ранее сообщалось, что Адиев возглавит самарские "Крылья Советов".

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024.

Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.