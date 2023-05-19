Экс-тренер "Кайрата" может возглавить российский клуб

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 21:09
©instagram.com/a.shpilevski

Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский интересен московскому "Динамо", выступающему в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

По информации российского журналиста Романа Нагучева, "бело-голубые" снова думают об этом тренере и уже звонили Шпилевскому, чтобы выяснить, какие у него планы.

При этом не факт, что белорусский специалист переедет в Россию, так как его "Арис" в отличии от "Динамо" близок к золоту в чемпионате Кипра. Тем более клубу из города Лимасол предстоят выступления в Лиге чемпионов.

Напомним, что 35-летний Шпилевский, хорошо известный казахстанским болельщикам по работе в "Кайрате" в период 2018-2021 годов, был признан лучшим тренером чемпионата Кипра.

Ранее "Динамо" уволило с поста главного тренера серба Славишу Йокановича.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2 ЦСКА М 27 16 6 5 51-24 54
3 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4 Спартак М 27 14 8 5 58-36 50
5 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7 Динамо М 27 12 6 9 44-38 42
8 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10 Локомотив М 27 10 6 11 46-43 36
11 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13 Крылья Советов 27 6 8 13 27-43 26
14 Пари Нижний Новгород 27 6 6 15 28-48 24
15 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16 Торпедо М 27 2 5 20 18-53 11

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Метки:
Динамо Москва Премьер-лига России КПЛ Кайрат ФК Шпилевский Алексей

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