Бывший полузащитник костанайского "Тобола" и сборной Сербии Зоран Тошич в интервью "Чемпионату" поделился деталями своего обучения на тренера и прокомментировал возможность работы в штабе московского ЦСКА, который возглавляет его соотечественник Марко Николич, сообщают Vesti.kz.

- В конце года у меня будет тренерская лицензия А, потом поеду обучаться на Pro. Но всему свой черед. Меня очень привлекает тренерская работа, и я буду готов рассматривать варианты. Все зависит от клуба, который предложит. Нужно время, чтобы я стал главным тренером, но я не смотрю далеко вперед.

- Реально ли приглашение в штаб Николича?

- У Николича свой штаб, который работает с ним очень долго. Много говорил с Марко, очень ценю его и уважаю. Это вопрос следующего года, когда я получу лицензию и смогу работать ассистентом. Если такой разговор зайдет, конечно, можно обсудить, - сказал Тошич.

Напомним, звездный легионер выступал в Казахстане в сезонах-2021 и 2022. На его счету 48 матчей во всех турнирах в которых он забил 11 голов и сделал десять ассистов.

В карьере 37-летнего Тошича помимо "Тобола" были такие клубы, как ЦСКА (Россия), "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Партизан" (Сербия).