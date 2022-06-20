Экс-игрок сборной России упрекнул Бердыева в непостоянстве

Бывший игрок сборной России и испанских клубов Александр Мостовой высказался о назначении бывшего наставника "Кайрата" Курбана Бердыева на пост главного тренера и технического директора иранского "Трактора", сообщает "Чемпионат".

"С Курбаном в последнее время странноватые истории. Он катается туда-сюда. Он мог спокойно здесь остаться. Может, выдвигает условия невыполнимые. Вот и катается по другим странам. Встал на путь дорогого. В нашем чемпионате он бы спокойно работал в любой команде", - сказал Мостовой.

В России оценили назначение Бердыева после ухода из "Кайрата"

Отметим, что "Трактор" изначально вел переговоры с другим тренером. Но когда тот отказался от предложенного контракта, "Трактор" переключился на переговоры с Бердыевым.

Об уходе Бердыева из "Кайрата" было объявлено 6 июня. Алматинский клуб возглавил Кирилл Кекер.