Экс-полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщают Vesti.kz.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова н полузащитника сборной Беларуси претендует двукратный чемпион России казанский "Рубин".

"29-летний Громыко, не продливший контракт с "Кайратом", может бесплатно перебраться в Казань свободным агентом уже этой зимой. Хавбек нравится новому коучу татар — Артиге: в 2024 году он приглашал Валерия в "Родину", однако тот выбрал Казахстан. Спустя несколько лет Франк может закрыть гештальт, встретившись с Громыко в "Рубине".

В 2025-м парня признали лучшим игроком Белоруссии. В ежегодном опросе местной газеты Прессбол он опередил Мартыновича и Лапоухова. Полузащитник действительно провел сверхудачный отрезок:

Оформил 3+3 за 13 матчей в сборной. Отличился и в товарке с Россией, и с Данией в квалификации к Евро.

Выиграл Суперкубок Казахстана, поучаствовав в обоих голах "Актобе" – 2:0.

Сделал 12 (4+8) результативных действий в КПЛ, став третьим бомбардиром "Кайрата" после Жоржиньо (10+8) и Сатпаева (14+7).

Ассистировал в гостевой встрече с "Арсеналом" в ЛЧ.

Не исключено, что Громыко и станет тем футболистом, кто земь головакроет пробел на правом/левом краю атаки Рубина. Легионером беларус не будет считается, что тоже плюс", - пишет инсайдер.

Напомним, с 2024 года Громыко защищал цвета алматинского "Кайрата", перебравшись в клуб из "Кайсара". За время выступлений за "желто‑черных" белорус провел 57 матчей, отметившись голами и 15 результативными передачами. На его счету два титула чемпиона Казахстана (2024 и 2025) и Суперкубок страны (2025). Кроме того, в сезоне 2025/26 Громыко вместе с командой впервые в истории клуба пробился в основной раунд Лиги чемпионов.

После матча с лондонским "Арсеналом" Громыко объявил об уходе из "Кайрата".

