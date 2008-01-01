"Два зайца одним выстрелом". Комментатор "Матч ТВ" высказался о дисквалификации Зайнутдинова

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Михаил Моссаковский отреагировал на тот факт, что футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов из-за перебора карточек пропустит следующий матч РПЛ с "Ростовом", который запланирован на 17 декабря.



"Зайнутдинов мимо матча с "Ростовом"? Два зайца одним выстрелом: и в отпуск раньше, и против старых друзей не играть. А вообще, для ЦСКА это потеря, конечно", - написал он в "твиттере".



Зайнутдинов вышел в стартовом составе "армейцев" в матче 18-го тура против "Урала" (2:2), в котором отметился предупреждением и ассистом, а на 63-й минуте был заменен. Для казахстанца это был 14-й матч за ЦСКА, за который он играет с августа. До этого защищал цвета "Ростова".



ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на четыре очка. "Ростов" с отставанием на два пункта располагается на четвертой позиции.