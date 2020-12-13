ЦСКА после замены Зайнутдинова упустил победу и шанс подняться на второе место в РПЛ

Московский ЦСКА упустил победу над екатеринбургским "Уралом" в матче 18-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на ВЭБ Арене и завершилась со счетом 2:2. Авторами голов у ЦСКА стали Илья Шкурин, который на 12-й минуте забил с передачи футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, и Никола Влашич, реализовавший пенальти на 61-й. У гостей на 31-й минуте отличился Андрей Егорычев, а на 89-й - Илья Калинин.

В начале второго тайма форвард "Урала" Павел Погребняк получил две желтые карточки и был удален с поля. В добавленное ко второму тайму время удаление заработал Шкурин.

Зайнутдинов вышел на после в стартовом составе и отыграл 63 минуты. На пятой минуте он заработал предупреждение, которое стало для него четвертым в РПЛ. Следующий матч с "Ростовом" казахстанец пропустит из-за дисквалификации.

ЦСКА набрал 34 очка и не смог подняться на второе место и обойдя "Спартак", у которого 35 баллов. Лидирует в чемпионате "Зенит", набравший 38 очков.

В параллельном матче футболисты "Ростова" на выезде победили грозненский "Ахмат" со счетом 1:0. Забитым мячом на 82-й минуте отметился Роман Тугарев. В старте за "Ахмат" вышел защитник сборной Казахстана Марат Быстров, который отыграл всю игру.

"Ростов" набрал 32 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице, "Ахмат" с 25 баллами располагается на десятой строчке.