Друг Зайнутдинова присоединился к Алипу в "Зените"

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 21:28
©ФК "Краснодар"

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов стал игроком петербургского "Зенита", сообщают Vesti.kz.

Ахметов, выступавший до последнего времени за "Краснодар", присоединился к команде защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа по контракту, который рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.

Ахметов, родившийся и выросший в Кыргызстане в раннем возрасте переехал в Россию, чтобы построить футбольную карьеру.

Вместе с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым Ахметов выступал за московский ЦСКА: с лета 2020-го, когда казахстанец был куплен армейцами, и вплоть до лета 2022-го, пока Ильзат не покинул клуб на правах свободного агента. Сам Зайнутдинов летом 2023 года перешел в турецкий "Бешикташ".

У них сложились близкие дружеские отношения, которые они поддерживают по сей день. Любили парни и подшутить друг над другом:

Отметим, что с начала текущего сезона Ахметов провел за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, забив три гола и сделав два ассиста. Он выступает за эту команду с июля 2022-го. Ранее защищал цвета казанского "Рубина" (2013-2018) и московского ЦСКА (2018-2022). За сборную России Ильзат провел девять матчей, включая две игры против сборной Казахстана в 2019 году.

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