Россия
Черчесов убрал Самородова из состава и поплатился

Максим Самородов. Фото: ФК "Ахмат"

"Ахмат" уступил на своём поле "Оренбургу" в матче группового этапа Кубка России сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Игра в Грозном завершилась со счётом 0:1. Победный мяч на 70-й минуте забил защитник гостей Станислав Поройков.

Форвард сборной Казахстана Максим Самородов был включён в заявку "Ахмата", но главный тренер команды Станислав Черчесов так и не выпустил его на поле.

Группа А после пяти туров

  • "Зенит" – 15 очков
  • "Оренбург" – 8
  • "Рубин" – 4
  • "Ахмат" – 3

    • В заключительном туре, 22 октября, "Ахмату" предстоит сыграть в Казани против "Рубина", где грозненцам нужна только победа. "Оренбург" проведёт формальный матч на выезде против лидирующего "Зенита".

