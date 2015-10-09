Сыновья казахстанских звёзд перепродавали билеты на матч "Кайрат" - "Реал": реакция МВД

Заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова спросили о спекуляциях с билетами на матч Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", который прошёл 30 сентября в Алматы, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Life.
В социальных сетях обсуждались возможные перепродажи билетов сыновьями казахстанских исполнителей Нурлана Еспанова и Сакена Майгазиева. Пользователи заявляли, что якобы сын Нурлана Еспанова предлагал билеты по цене от 500 до 600 тысяч тенге, а сын Сакена Майгазиева – по 350 тысяч тенге.
Комментарий МВД
На вопрос о проверке этих фактов Санжар Адилов отметил:
"Я сейчас от вас узнал эту информацию. По поступлении мы готовы провести проверку, но для этого нам необходимо обращение - и в обязательном порядке мы проведём проверку, примем процессуальное решение".
Он добавил, что пока жалоб от граждан в соцсетях не поступало, но правоохранители готовы провести необходимые проверочные мероприятия.
Напомним, что матч между "Кайратом" и "Реалом" завершился победой мадридского клуба со счётом 5:0.
