Черчесов может снова стать тренером игрока сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу российский специалист Станислав Черчесов рассматривается в качестве кандидатуры на пост наставника московского "Динамо", передают Vesti.kz.

Напомним, накануне столичный клуб России покинул Валерий Карпин. После 15 туров РПЛ команда набрала 17 очков и идёт на 10-й позиции в турнирной таблице.

"Черчесов может возглавить "Динамо" — его лоббирует Степашин. Недавно это казалось невозможным по ряду причин, но теперь ситуация выглядит вполне реальной. Несмотря на обязательства Саламыча перед горцами", — сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Стоит отметить, что в "Динамо" с этого сезона выступает лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов, уже работавший с Черчесовым в национальной команде.

Напомним, Станислав Саламович руководил национальной командой с июня 2024 по январь 2025. Под его руководством сборная провела шесть матчей в Лиге наций и лишь однажды сумела добиться приемлемого результата — сыграла в нулевую ничью с Норвегией в Алматы. Все остальные поединки завершились поражениями: коллектив ни разу не забил и в общей сложности пропустил 15 мячей.

На данный момент Черчесов руководит грозненским "Ахматом", где также выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов. После 15 сыгранных туров его команда идёт на 11-м месте, имея в активе 16 очков.