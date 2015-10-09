Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Вчера 12:41
 

Черчесов может снова стать тренером игрока сборной Казахстана

  Комментарии

Черчесов может снова стать тренером игрока сборной Казахстана Станислав Черчесов. ©КФФ

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу российский специалист Станислав Черчесов рассматривается в качестве кандидатуры на пост наставника московского "Динамо", передают Vesti.kz.

Напомним, накануне столичный клуб России покинул Валерий Карпин. После 15 туров РПЛ команда набрала 17 очков и идёт на 10-й позиции в турнирной таблице.

"Черчесов может возглавить "Динамо" — его лоббирует Степашин. Недавно это казалось невозможным по ряду причин, но теперь ситуация выглядит вполне реальной. Несмотря на обязательства Саламыча перед горцами", — сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Стоит отметить, что в "Динамо" с этого сезона выступает лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов, уже работавший с Черчесовым в национальной команде.

Напомним, Станислав Саламович руководил национальной командой с июня 2024 по январь 2025. Под его руководством сборная провела шесть матчей в Лиге наций и лишь однажды сумела добиться приемлемого результата — сыграла в нулевую ничью с Норвегией в Алматы. Все остальные поединки завершились поражениями: коллектив ни разу не забил и в общей сложности пропустил 15 мячей.

На данный момент Черчесов руководит грозненским "Ахматом", где также выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов. После 15 сыгранных туров его команда идёт на 11-м месте, имея в активе 16 очков.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ЦСКА М 15 10 3 2 26-13 33
2 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
3 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4 Локомотив М 15 8 6 1 31-19 30
5 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6 Спартак М 15 7 4 4 24-21 25
7 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8 Акрон Тл 15 4 6 5 18-20 18
9 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10 Динамо М 15 4 5 6 22-23 17
11 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13 Крылья Советов 15 3 5 7 18-26 14
14 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

