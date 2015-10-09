Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 00:04
 

Черчесов исключил Самородова и поплатился

  Комментарии

Поделиться
Черчесов исключил Самородова и поплатился ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" в матче 16-го тура РПЛ уступил на выезде казанскому "Рубину" со счетом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Грозненский "Ахмат" в матче 16-го тура РПЛ уступил на выезде казанскому "Рубину" со счетом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Станислава Черчесова продолжают проигрывать. Это поражение стало уже пятым в шести последних турах РПЛ.

До этого "Ахмат" подряд уступил "Краснодару" (0:2), "Сочи" (2:4), "Балтике" (0:2) и "Спартаку" (1:2), сумев лишь раз зацепиться за ничью — 2:2 с московским "Динамо" в 12-м туре.

После 16 игр "Рубин" поднялся на 7-е место с 23 очками, а "Ахмат" идёт 11-м, имея в активе 16 баллов.

Отметим, что "Ахмат" в этом матче не задействовал нападающего сборной Казахстана Максима Самородова.

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Лейпциг   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:30   •   не начат
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
- : -
Вердер
Вердер
(Бремен)
Кто победит в основное время?
РБ Лейпциг
Ничья
Вердер
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!