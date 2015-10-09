Черчесов исключил Самородова и поплатился

Грозненский "Ахмат" в матче 16-го тура РПЛ уступил на выезде казанскому "Рубину" со счетом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Станислава Черчесова продолжают проигрывать. Это поражение стало уже пятым в шести последних турах РПЛ.

До этого "Ахмат" подряд уступил "Краснодару" (0:2), "Сочи" (2:4), "Балтике" (0:2) и "Спартаку" (1:2), сумев лишь раз зацепиться за ничью — 2:2 с московским "Динамо" в 12-м туре.

После 16 игр "Рубин" поднялся на 7-е место с 23 очками, а "Ахмат" идёт 11-м, имея в активе 16 баллов.

Отметим, что "Ахмат" в этом матче не задействовал нападающего сборной Казахстана Максима Самородова.