Черчесов исключил Самородова и поплатился

Грозненский "Ахмат" в матче 16-го тура РПЛ уступил на выезде казанскому "Рубину" со счетом 1:0, сообщают Vesti.kz.
Подопечные Станислава Черчесова продолжают проигрывать. Это поражение стало уже пятым в шести последних турах РПЛ.
До этого "Ахмат" подряд уступил "Краснодару" (0:2), "Сочи" (2:4), "Балтике" (0:2) и "Спартаку" (1:2), сумев лишь раз зацепиться за ничью — 2:2 с московским "Динамо" в 12-м туре.
После 16 игр "Рубин" поднялся на 7-е место с 23 очками, а "Ахмат" идёт 11-м, имея в активе 16 баллов.
Отметим, что "Ахмат" в этом матче не задействовал нападающего сборной Казахстана Максима Самородова.
