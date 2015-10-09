Небитый обидчик Ломаченко победил чемпиона и выиграл титул в новом весе

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл вечер бокса, в рамках которого непобеждённый американец Девин Хэйни (33-0, 15 КО) дебютировал в полусреднем весе и одержал победу над чемпионом мира по версии WBO соотечественником Брайаном Норманом (28-1, 22 КО), передают Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов и завершился в пользу Хэйни судейским решением (114-113, 116-111 и 117-110). При этом Норман побывал в нокдауне во втором раунде.

Благодаря этому успеху Хэйни отобрал у Нормана титул WBO в полусреднем весе.

Для Хэйни это 33-я победа в профи, тогда как Норман потерпел дебютное поражение, имея в активе 28 побед.

Напомним, что 20 мая 2023 года Хэйни по очкам победил украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), который 5 июня 2025-го официально объявил о завершении карьеры.

Хэйни - бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе. Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе.