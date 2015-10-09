Сенсацией закончился матч "Ман Сити" в АПЛ: а что с Хусановым?

"Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Ньюкаслу" в 12-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Харви Барнс (63-я, 70-я минуты). У гостей один мяч отыграл Рубен Диаш (68-я).

Защитник "Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов попал в заявку на игру, но на поле так и не появился.

После этой неудачи "Манчестер Сити" с 22 очками занимает третье место в таблице, а "Ньюкасл" располагается на 14-й строчке, набрав 15 очков.

В следующем туре, 29 ноября, "Манчестер Сити" примет "Лидс", а "Ньюкасл" сыграет на выезде с "Эвертоном".