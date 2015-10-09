Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 09:25
 

Сенсацией закончился матч "Ман Сити" в АПЛ: а что с Хусановым?

Сенсацией закончился матч "Ман Сити" в АПЛ: а что с Хусановым? ©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Ньюкаслу" в 12-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz

Встреча прошла на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Харви Барнс (63-я, 70-я минуты). У гостей один мяч отыграл Рубен Диаш (68-я).

Защитник "Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов попал в заявку на игру, но на поле так и не появился.

После этой неудачи "Манчестер Сити" с 22 очками занимает третье место в таблице, а "Ньюкасл" располагается на 14-й строчке, набрав 15 очков.

В следующем туре, 29 ноября, "Манчестер Сити" примет "Лидс", а "Ньюкасл" сыграет на выезде с "Эвертоном".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3 Манчестер Сити 12 7 1 4 24-10 22
4 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
6 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
7 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
8 Тоттенхэм Хотспур 11 5 3 3 19-10 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
10 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19-18 18
11 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
12 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14 Ньюкасл Юнайтед 12 4 3 5 13-15 15
15 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 11 3 2 6 10-20 11
19 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 ноября 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Эвертон
Эвертон
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Эвертон
Проголосовало 0 человек

