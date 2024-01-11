Чемпион КПЛ попал в любопытную ситуацию и привлек внимание российского СМИ

Бывший игрок сборной Казахстана и клубов КПЛ Дмитрий Мирошниченко сменил три команды за полгода, сообщают Vesti.kz.

Примечательно, что казахстанский защитник, выступая в России, покидал все три клуба в качестве свободного агента. Один из ведущих спортивных сайтов России "Чемпионат" не обошел вниманием этот факт.

5 июня 2023 года было объявлено об уходе казахстанца из новороссийского "Черноморца". Ровно через месяц он подписал контракт с "Уфой", выступающей во второй лиге чемпионата России.

Впрочем, уже 14 сентября Мирошниченко покинул клуб из Уфы и перешел в другой клуб третьего по силе дивизиона чемпионата России - "Спартак" (Кострома). 9 января бывший футболист национальной команды расторг отношения с "красно-белыми" и остался без команды.

Всего на счету Мирошниченко десять матчей за "Уфу" и "Спартак", в которых он забил один гол и провел 821 минуту на поле.

По данным Transfermarkt, он оценивается в 150 тысяч евро.

Отметим, что на счету Мирошниченко 11 матчей в составе сборной Казахстана.

В КПЛ он выступал за "Актобе" и "Тобол". В составе актюбинцев Мирошниченко становился чемпионом Казахстана и выигрывал Суперкубок страны. В костанайском клубе на счету защитника также золотая медаль КПЛ и два трофея Суперкубка Казахстана.