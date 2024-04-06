Защитник сборной Бразилии и питерского "Зенита" Нино рассказал об изучении русского языка и знакомством с русской культурой. Он отметил, что интерес к России заметно повлиял на его переход в "Зенит", сообщают Vesti.kz.

26-летний игрок стал игроком российского клуба этой зимой и моментально застолбил за собой место в стартовом составе, усадив на скамейку запасных казахстанца Нуралы Алипа.

"До конца года у меня несколько целей. Хочется прочитать все книги русских писателей, которые привез с собой, и овладеть русским в достаточной степени, чтобы на нем изъясняться. Не знаю, получится ли, но приложу много усилий. Пример в качестве доказательства моих стремлений: недавно купил две книги про глаголы в русском, чтобы понять, как они спрягаются и функционируют. Не самая простая тема, хочу разобраться. После перехода в "Зенит" я плотно занимаюсь русским с преподавателем. Пока были на сборах, практически каждый день: когда живешь в отеле с командой, довольно легко найти время. После приезда в Петербург стало сложнее: у меня вот-вот родится малыш, есть еще маленький ребенок. Они требуют внимания и времени, поэтому сейчас занятий меньше – три в неделю. Но завтра жена улетает в Бразилию, поэтому буду заниматься каждый день. До перехода в "Зенит" у меня было представление о русской культуре: Достоевский, Толстой, великие русские писатели. Понимал, как важна русская литература для мировой культуры. Знал, как много всего сделали русские люди - например, первый космонавт родом из России. Эти знания были, но переход в "Зенит" повысил интерес и сконцентрировал его именно на русской культуре и искусстве. Например, я люблю классическую музыку. Любимая - русская. Больше всех нравится Шостакович, постоянно слушаю Симфонию №2. С каждым днем узнаю все больше, все сильнее погружаюсь в культуру. И мне все интереснее", - сказал он в интервью Sports.ru.

Напомним, что "Зенит" заплатил за Нино пять миллионов евро. Он провел за сборную Бразилии один матч.

Ранее стало известно, что Алип вошел в число лидеров команды по количеству желтых карточек.