Болельщики ЦСКА потребовали отставки тренера Зайнутдинова

Болельщики московского ЦСКА вывесили баннер с призывом отправить в отставку главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко, сообщает Р-Спорт.



ЦСКА сыграл вничью с "Уралом" (2:2) на своем поле в матче 18-го тура российской премьер-лиги.



На трибунах домашней арены ЦСКА болельщики хозяев вывесили баннер с текстом: "Гончаренко в отставку". Фанаты также развернули перфоманс с надписью: "Зрители вам простят все, но они не могут простить равнодушия! Идите и бейтесь".



ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на четыре очка. Ранее "армейцы" не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе.



Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов играет за ЦСКА с августа. До этого защищал цвета "Ростова", другого представителя российской премьер-лиги.