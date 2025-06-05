В официальном Telegram-канале футбольного клуба "Ахмат" подвели итоги мая, где болельщики выбирали лучших игроков команды после каждого матча, передают Vesti.kz.

Казахстанский нападающий Максим Самородов занял второе место в общем зачете, набрав шесть баллов. Он трижды был отмечен болельщиками на третьем месте и один раз - на втором в послематчевых опросах.

Лучшим игроком мая стал полузащитник Лечи Садулаев с 20 очками, а третью позицию занял вратарь Вадим Ульянов с четырьмя баллами.

Напомним, что 22-летний Максим Самородов - воспитанник футбольной школы Актобе. Летом прошлого года он перешел в "Ахмат" за миллион евро (по данным Transfermarkt). В российской премьер-лиге сезона-2024/25 нападающий провел 24 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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