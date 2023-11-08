Аршавин привел в пример игроку сборной России Алипа

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 15:22
©fc-zenit.ru

Член правления "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Александра Коваленко в аренду в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

"Коваленко - молодой игрок, он безусловный талант. Саша заслуженно перешел в одну из топовых команд после "Крыльев Советов". Я думаю, ему нужно немного подождать. Тот же Алип, например, тоже ждал. Все кричали и говорили: "Когда же он уедет?". А сейчас играет на месте человека, который стоит очень дорого на европейском рынке. Думаю, что Коваленко не ошибся и все будет нормально. Уход в аренду зимой? Думаю, что малореально. У "Зенита" не такая большая обойма на данный момент", - сказал Аршавин "СЭ"

Коваленко перешел в "Зенит" из "Сочи" летом этого года. Он принял участие в 10 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и провел на поле в сумме 270 минут.

Ранее полузащитник играл за "Крылья Советов" на правах аренды из "Сочи".

Коваленко привлекается в молодежную сборную России, имеет в своем активе один матч за основную сборную.

Что касается Нуралы Алипа, то он присоединился к "Зениту" в начале 2022 года. Сначала он находился в аренде, а потом российский клуб выкупил казахстанского защитника у "Кайрата". По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

Алип провел 12 матчей в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ), заработав четыре предупреждения.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Аршавин Андрей Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:22
Россия
Аршавин привел в пример игроку сборной России Алипа
4 ноября, 14:30
Россия
"Настоящая заноза для таргетменов". В России выделили преимущества Алипа перед игроком сборной Бразилии
3 ноября, 13:59
Россия
Вундеркинду из Узбекистана поставили в пример Зайнутдинова
2 ноября, 19:44
Россия
Слуцкий сделал заявление о назначении в "Актобе"
1 ноября, 21:22
Россия
Дебютный гол казахстанца помог российскому клубу разгромно победить в Кубке России
1 ноября, 15:01
Россия
Участника Евро в составе сборной России задержали с наркотиками
30 октября, 12:18
Россия
В России футболист отправил в нокаут судью за желтую карточку
29 октября, 13:08
Россия
Тренер "Зенита" объяснил, почему предпочел Алипа бразильскому футболисту
29 октября, 08:36
Россия
"Зенит" Алипа повторил рекорд в РПЛ
28 октября, 23:58
Россия
Алип совершил ошибку и пропустит следующий матч "Зенита" в РПЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»