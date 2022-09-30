Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев в интервью sport-weekend.com отметил, что казахстанский защитник питерского клуба Нуралы Алип должен был плотнее играть с Александром Соболевым, когда форвард московского "Спартака" забивал второй гол на 86-й минуте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча третьего тура группы В Кубка России прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых также отличился Квинси Промес (79-я минута и 90+5-я). Видео голов можно посмотреть здесь.

- По пропущенным голам есть ли какие-то явные претензии к защитникам?

- Если уж совсем углубляться в разбор, то можно найти ошибки, придраться. Но удачные голы получились у "Спартака", у москвичей вообще многое получалось… Может, только, когда забивал Соболев, Алип должен был действовать с ним плотнее, жестче закрывать. Нельзя давать пробивать нападающему с такой позиции. А когда забивали третий мяч, то "Зенит" просто развалился.

Напомним, что Алип появился на поле на 76-й минуте, после чего питерцы пропустили три мяча. Казахстанец находится в российском клубе в аренде до конца года. Правами на него обладает "Кайрат".