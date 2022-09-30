Красотища! Как Алип сыграл за "Зенит" против "Спартака"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел на замену в Кубке России, а его "Зенит" разгромно проиграл в гостях "Спартаку", передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Москве завершился со счетом 0:3. Дубль оформил Квинси Промес, а еще один мяч на счету Александра Соболева.
В моменте с голом форварда сборной России ему противостоял Алип, но помешать результативному удару не сумел.
"Аааа!!! Соболев разобрал Алипа! Красотища!" - подписан голевой момент в телеграм-канале телеканала "Матч Премьер".
Не успел подстраховать казахстанец и в моменте с первым голом, когда забивал форвард из Нидерландов.
В эпизоде с еще одной голевой атакой казахстанец не участвует - его с партнерами обыграли в центре поля.
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