Алипа на продажу? "Зенит" принял окончательное решение по составу

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 17:37
©ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" не планирует продавать своих футболистов до закрытия трансферного окна, передает Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

Летом "Зенит" покинули 11 игроков Александр Васютин ("Акрон"), Данил Круговой (ЦСКА), Марио Фернандес (без клуба), Даниил Одоевский ("Ростов") и Никита Гойло ("Динамо" Махачкала), Арсен Адамов ("Ахмат") и Ваня Дркушич ("Црвена Звезда"), Алексей Сутормин ("Ростов") и Зелимхан Бакаев ("Химки"), Вильсон Изидор ("Сандерленд") и Александр Коваленко ("Оренбург").

Магомед Адиев сделал заявление о трансфере Алипа из "Зенита"

Отметим, что с 2022 года за команду играет казахстанец Нуралы Алип. Он недавно подписал новый контракт с клубом до 2028 года, но получил травму на одной из тренировок. Накануне он провел игру за команду против "Спартака", которая завершилась нулевой ничьей.

"Зенит" лидирует в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков после шести туров.
 

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Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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