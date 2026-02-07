Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип может начать вторую часть сезона РПЛ в качестве запасного игрока "Зенита", передают Vesti.kz.

По мнению российских СМИ, казахстанец чаще может играть в Кубке России, а его место в основе займет Игорь Дивеев, перешедший из ЦСКА.

"Похоже, тренерский штаб определился с двумя базовыми сочетаниями. Это мы видим по матчам на сборах. Базовое, которое будет использоваться во встречах РПЛ, — Нино и Дивеев. Здесь всё понятно: бразилец — якорный центрдеф команды в последнее время. Он играет почти всегда и очень полезен. А в пользу Дивеева говорит паспорт. Не просто же так его активно забирали из ЦСКА все последние годы. На матчах Кубка России мы, вероятно, будем видеть сочетание Дркушич — Алип. Понятно, что свою роль могут сыграть травмы, однако базовые настройки выглядят именно так", - отмечается в материале "Чемпионата".

"Зенит" с 39 набранными очками располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда Сергея Семака уступает лидеру чемпионата — "Краснодару" — всего один балл. Первый матч после зимней паузы "сине-бело-голубые" проведут против калининградской "Балтики".