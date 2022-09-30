Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал для Rusfootball.info появление на поле казахстанского защитника Нуралы Алипа, передает корреспондент Vesti.kz. Обозначил он и другие проблемы проигравших.

Игрок национальной сборной вышел на замену в конце матча, а "Спартак" забил три гола и одержал крупную победу над "Зенитом" в матче группового этапа Кубка России.

- Вас удивила победа "Спартака" над "Зенитом" с таким крупным счетом?

- Счет, конечно же, солидный, но я думаю, что не по игре. Но всегда так бывает: не забиваешь ты - нагрузят тебе. "Зениту" не повезло: петербуржцы два раза попали в штангу, а у "Спартака" мяч влетел. Но сказать, что было какое-то огромное преимущество, я не могу.

Просто, наверное, в какой-то момент были сосредоточены, в какой-то - повезло. Когда первый гол забивали, там чистое везение было. Даже не ошибка защиты. Но это была хорошая и интересная игра.

- Семак зря Алипа выпустил?

- Он не только его, но и много кого зря выпустил. Но как сказать - зря или не зря? Это не очень понятно. Игра была то туда, то сюда. То Мешков в одну сторону что-то несуразное свистнет, потом - в другую. Но, повторюсь, на мой взгляд, у "Спартака" сегодня было больше везения. Залети какой-то из моментов "Зенита" - все могло быть по-другому.

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